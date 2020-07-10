فوائد الجلوس على البحر لمدة 5 دقائق

أظهرت دراسة أميركية، أن جلوس الانسان 5 دقائق أمام البحر تعادل الجلوس عند الطبيب النفسي لمدة أسبوع، لما لذلك من فوائد نفسية وعضوية على الإنسان.

ووفق الدراسة التي أجريب في أجريت بجامعة برنستون في ولاية نيو جيرسي، فإن الجسم يفرز هرمونا يقوم بتهدئته نفسيا وعضويا، ومن ثم يشعر الإنسان بحالة من الراحة النفسية والسكون الداخلي، الأمر الذي يقلل الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل القلق والخوف والتوتر.

وتشير الدراسة الأمريكية، أن الجلوس على البحر يجدد نشاط الإنسان ويمنحه دفعة أمامية نحو العمل والحياة، كذلك يعمل صوت أمواج البحر على تنويم العقل وتهدئته، وبالتالي يساعد على إعادة حيويته ونشاطه اللذين يؤثران إيجابا على أجهزة الجسم.

وحسب الدراسة، فإن البحر يحتوي على أيونات سالبة، يساعد أيضا على زيادة نسبة الأكسجين التي يمتصها جسم الإنسان.