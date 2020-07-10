الكسواني يوضح إجراءات وأماكن صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

قال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، إن أداء صلاة الجمعة، سيكون في الساحات الخارجية وسيقتصر أداء الصلاة في المصليات المسقوفة على عدد محدود جدا، بسبب تزايد أعداد الاصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضح الكسواني في بيان صحفي، أن خطبة الجمعة ستكون مقتضبة، مطالبًا المصلين الالتزام الكامل بالتعليمات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، من حيث لبس الكمامات واحضار سجادة خاصة للصلاة.

وأشار الكسواني إلى أن كل من يخالف هذه التعليمات لن يستطيع الدخول والصلاة في المسجد لأقصى المبارك، داعية للالتزام بالأماكن الي حددتها دائرة الأوقاف الاسلامية لتأدية الصلاة، والالتزام التام بالتعليمات الصادرة من حراس وموظفي المسجد ولجان النظام للحفاظ على سلامة الجميع.

وأهابت الأوقاف بكبار السن والمرضى الصلاة في بيوتهم، أو في أقرب مسجد لبيوتهم تقام فيه صلاة الجمعة والجماعة هم وغيرهم من المصلين، الذين يقطنون في أماكن بعيدة عن المسجد الأقصى حفاظا على صحتهم من جائحة كورونا.

ودعت المصلين للالتزام بالنظافة المطلقة في المسجد الأقصى، مع أفضلية عدم الوضوء واستخدام الحمامات العائدة للمسجد الأقصى قدر المستطاع.

وفي وقت سابق، أكدت دائرة الأوقاف أنه سيتم توحيد الصلاة داخل المسجد الأقصى المبارك خلف إمام واحد خلال الأوقات الطارئة، مطالبة المصلين الصلاة في الساحات بالأخذ بسياسة التباعد الاجتماعي وعدم الاكتظاظ.