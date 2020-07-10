الاحتلال يرفع حالة التأهب خشية من الانتقام الايراني

رفع جيش الاحتلال "الإسرائيلي" حالة التأهب في المنطقة الشمالية، تخوفا من الانتقام الإيراني. وفق ما كشفت عنه القناة الـ13 العبرية.

وحسب القناة، فقد قررت "إسرائيل" رفع حالة التأهب في المنطقة الشمالية المواجهة لكل من سوريا ولبنان، خشية الانتقام الإيراني مما نسب لـ"إسرائيل" بأنها السبب وراء التفجيرات الأخيرة في مفاعل نطنز النووي.

قالت قائد الكتيبة 13 في لواء غولاني، المقدم آفي مرتسيانو، إنه يشم رائحة الحرب، وبأن ما يدور حوله في المنطقة يشي باحتمالية نشوب حرب، وبأن حزب الله اللبناني يقوم بجمع معلومات عن قواته الموجودة بالقرب من الحدود المشتركة.

وأضافت القناة العبرية، بأن لدى حزب الله دوافع الحرب، خاصة بعد اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، وكذلك الضربات المنسوبة لإسرائيل في إيران، مشيرة إلى إلى أن هذا الصيف يتسم بعدم اليقين.