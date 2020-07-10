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يرفع عدد الوفيات لـ 29 حالة...

الصحة: 3 حالات وفاة جراء فيروس كورونا في الخليل

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 09:59 - 10 يوليو 2020
تعبيرية تعبيرية
تقارير
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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، وفاة ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا.

وقالت الصحة في بيان صحفي، إن المواطنين الثلاث هم من يطا (58 عاما)، وتفوح (71 عاما)، ومدينة الخليل (87 عاما).

وأمس الخميس، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، وفاة مواطنين من محافظة الخليل متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا.

وأوضحت أن مواطنين أحدهما مواطنة (79 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل، ومواطنا (68 عاما) من مدينة الخليل، ما يرفع حصيلة الوفيات بسبب الفيروس إلى 27.

وقالت إنها ستتوجه إلى محافظة الخليل الجمعة، لإجراء جولة ميدانية على مراكز العلاج والحجر والمستشفيات.

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