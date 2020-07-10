ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. سوا
  3. عرض الخبر

سعر الذهب في تركيا اليوم الجمعة 10/7/2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:56 - 10 يوليو 2020
سعر الذهب في تركيا اليوم الجمعة سعر الذهب في تركيا اليوم الجمعة
تقارير
جوال
مشاركة

سعر الذهب في تركيا اليوم الجمعة 10-7-2020، وسعر ليرة الذهب التركية (العثملية)  ونصف الليرة وربع الليرة وفقاً لمبيع متاجر الذهب التركية والسورية، والذي يهتم به شريحة كبيرة من المواطنين والسياح والتجار وأصحاب محلات الذهب.

أسعار الذهب في تركيا اليوم الجمعة10/7/2020

وتشهد أسعار الذهب في تركيا انخفاضا حيث سجل سعر غرام الذهب اليوم:

أونصة الذهب التركية=12.361

الذهب عيار 24=397

الذهب عيار 22=364

الذهب عيار 21=347

الذهب عيار 18=298

الذهب عيار 14=231

ليرة الذهب التركية (العثملية) شراء=2604

ليرة الذهب التركية (العثملية) مبيع=2582

نصف ليرة ذهب تركية=1307

ربع ليرة ذهب تركية=654

وتنشر إليكم في وكالة "فلسطين اليوم الاخبارية"، أسعار الذهب في تركيا بشكل يومي لمطالعة الأسعار أولا بأول وتحديث أسعار الذهب في تركيا.

الأكثر مشاهدة

متعلقات