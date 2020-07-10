سعر الذهب في تركيا اليوم الجمعة 10-7-2020، وسعر ليرة الذهب التركية (العثملية) ونصف الليرة وربع الليرة وفقاً لمبيع متاجر الذهب التركية والسورية، والذي يهتم به شريحة كبيرة من المواطنين والسياح والتجار وأصحاب محلات الذهب.

أسعار الذهب في تركيا اليوم الجمعة10/7/2020

وتشهد أسعار الذهب في تركيا انخفاضا حيث سجل سعر غرام الذهب اليوم:

أونصة الذهب التركية=12.361

الذهب عيار 24=397

الذهب عيار 22=364

الذهب عيار 21=347

الذهب عيار 18=298

الذهب عيار 14=231

ليرة الذهب التركية (العثملية) شراء=2604

ليرة الذهب التركية (العثملية) مبيع=2582

نصف ليرة ذهب تركية=1307

ربع ليرة ذهب تركية=654

وتنشر إليكم في وكالة "فلسطين اليوم الاخبارية"، أسعار الذهب في تركيا بشكل يومي لمطالعة الأسعار أولا بأول وتحديث أسعار الذهب في تركيا.