سعر الذهب في تركيا اليوم الجمعة 10-7-2020، وسعر ليرة الذهب التركية (العثملية) ونصف الليرة وربع الليرة وفقاً لمبيع متاجر الذهب التركية والسورية، والذي يهتم به شريحة كبيرة من المواطنين والسياح والتجار وأصحاب محلات الذهب.
أسعار الذهب في تركيا اليوم الجمعة10/7/2020
وتشهد أسعار الذهب في تركيا انخفاضا حيث سجل سعر غرام الذهب اليوم:
أونصة الذهب التركية=12.361
الذهب عيار 24=397
الذهب عيار 22=364
الذهب عيار 21=347
الذهب عيار 18=298
الذهب عيار 14=231
ليرة الذهب التركية (العثملية) شراء=2604
ليرة الذهب التركية (العثملية) مبيع=2582
نصف ليرة ذهب تركية=1307
ربع ليرة ذهب تركية=654
وتنشر إليكم في وكالة "فلسطين اليوم الاخبارية"، أسعار الذهب في تركيا بشكل يومي لمطالعة الأسعار أولا بأول وتحديث أسعار الذهب في تركيا.