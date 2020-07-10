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الاحتلال يعتقل شابا من شمال رام الله

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 09:25 - 10 يوليو 2020
تعبيرية تعبيرية
تقارير
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 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، الشاب عبد الله سامي دويك من مخيم الجلزون شمال محافظة رام الله والبيرة.

وأوضح مركز الجلزون للإعلام المجتمعي، أن قوات الاحتلال داهمت المخيم من عدة مداخل، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان وإطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع، واعتقلت الشاب دويك.

وأضاف المركز أن قوات الاحتلال احتجزت طاقمه واستولت على أجهزتهم الخلوية، ومنعتهم من التصوير.

وأشار إلى أن فرقة إسعاف ومتطوعي الدفاع المدني بالمخيم، نفذت عملية تعقيم للمنزل الذي تم اقتحامه، ضمن إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

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