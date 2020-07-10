رابط نتائج توجيهي لعام ٢٠٢٠ في فلسطين

ينتظر الطلبة رابط نتائج توجيهي لعام 2020 في فلسطين، والذي سيتم الاعلان عن موعد تفعيله وفق ما أعلنت عنه لجنة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، أن نتائج امتحان الثانوية العامة توجيهي ستكون يوم السبت 11/7/2020 في تمام الساعة الثامنة صباحاً، كما سينشر لكم "وكالة فلسطين اليوم" رابط الدخول المباشر إلى صفحة نتائج توجيهي 2020 في فلسطين من خلال الدخول إلى موقع توجيهي 2020.

رابط نتائج امتحان الثانوية العامة في فلسطين

ويمكنكم الدخول إلى الرابط التالي عبر موقع توجيهي بالنقر على الرابط وادخال رقم الجلوس أو من خلال اسم المدرسة أو مقطع من اسم الطالب، للحصول على نتائج توجيهي لعام 2020 بشكل مباشر وبأسرع وقت.

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للدخول إلى موقع توجيهي (اضغط/ي هنــــــــــا)

نتائج توجيهي لعام 2020 SMS في فلسطين

وقالت لجنة الامتحانات، انه يمكن أيضا معرفة نتائج توجيهي لعام 2020من خلال مواقع الوزارة والمديريات وصفحاتها الإلكترونية، إلى جانب الرسائل القصيرة SMS المجانية من خلال شركات الاتصالات الفلسطينية.

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وأضافت اللجنة أنه سيتم توزيع كشوف الطلبة اعتباراً من يوم الأحد 12/7/2020 وفق ترتيب خاص في مديريات التربية والتعليم بما يضمن إجراءات السلامة العامة.