كورونا حول العالم: نحو 556 ألف حالة وفاة و12 مليون و375 ألف إصابة

أظهرت إحصائيات فيروس كورونا حول العالم، حتى فجر اليوم الجمعة، أنه سلب حياة 556,453 شخصا في دول العالم، فيما أصيب أكثر من 12 مليون و375 ألف حالة، تعافى منهم نحو 7 ملايين و181 ألفا.

وأعلنت 19 دولة عربية، بينها فلسطين، الخميس، عن وفاة 247 شخصا متأثرين باصابتهم بالفيروس، واكتشاف 11,673 إصابة جديدة مؤكدة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف الخميس، أكثر من 219 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 5,256 حالة وفاة على الأقل.

وتعتبر كل من الولايات المتحدة الأميركية، والبرازيل، وبريطانيا، وإيطاليا، والمكسيك، على التوالي، الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة حاليا في العالم، وذلك من حيث الحصيلة الإجمالية لاعداد الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس.

وتتصدر امريكا قائمة دول العالم الأكثر تاثرا، كونها تسجل الجزء الاكبر من الحصيلة العالمية لأعداد الوفيات والاصابات المعلنة، وسجلت حتى الفجر، 839 حالة وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الاجمالي لديها إلى 135,701 شخصا، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين الإجمالية لديها 3 ملايين و218 الف اصابة مؤكدة، منهم نحو 59 ألف إصابة جديدة سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وفي البرازيل، تبلغ الحصيلة الاجمالية للوفيات، 69,254 شخصا، منهم 1,199 حالة وفاة الخميس، ويبلغ اجمالي الإصابات لديها أكثر من مليون و759 الف حالة مؤكدة، منهم نحو 43 الف إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وفي بريطانيا، بلغت حصيلة الوفيات، 44,602 حالة، وحصيلة الإصابات 287,621 إصابة، منهم 85 حالة وفاة و 642 إصابة جديدة آخر 24 ساعة.

وفي ايطاليا، فتبلغ حصيلة الوفيات لديها 34,926 حالة، وحصيلة المصابين 242,363 شخصا، منهم 12 وفاة، و214 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة.

وبلغت الحصيلة الإجمالية في المكسيك للوفيات 32,796 شخصاً، وحصيلة الإصابات المعلنة تبلغ 275,003 أشخاص، منهم 782 حالة وفاة و6,995 إصابة جديدة آخر 24 ساعة.

247 وفاة و11,673 إصابة جديدة في 19 دولة عربية

وأوضحت الإحصاءات أن 14 دولة عربية، بينها فلسطين، أعلنت أمس الخميس، عن 247 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، هي: العراق، ومصر، والسعودية، والجزائر، واليمن، والبحرين، والسودان، وموريتانيا، وقطر، وفلسطين، والكويت، وسلطنة عمان، والإمارات، وجيبوتي، فيما سجلت 5 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.

فسجلت العراق وفاة 103 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 2,882 شخصا، كما سجلت 2,170 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 69,612 حالة حتى الآن.

وسجلت مصر وفاة 53 شخصا، من مجموع 3,617 حالة وفاة، وإصابة 950 مواطنا ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 79,254 حالة.

فيما سجلت السعودية 41 حالة وفاة، من مجموع 2,100 وفاة، كما سجلت 3,183 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 223,327 شخصاً.

وفي الجزائر تم تسجيل 10 حالات وفاة، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 988 شخصا، كما سجلت 460 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 17,808 حالات حتى الآن.

كما سجلت اليمن وفاة 10 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 361 شخصا، كما سجلت 38 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 1,356 حالة حتى الآن.

وسجلت البحرين وفاة 5 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 103 أشخاص، كما سجلت 597 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 31,528 حالة حتى الآن.

وفي السودان تم تسجيل 5 حالات وفاة، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 641 شخصا، كما سجلت 74 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 10,158 حالة حتى الآن.

كذلك سجلت موريتانيا وفاة 5 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 144 شخصا، وإصابة 39 مواطنا من مجموع 5,126 حالة حتى الآن.

وسجلت قطر وفاة 4 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 142 شخصا، كما سجلت 557 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 102,110 حالات حتى الآن.

واعلن في فلسطين عن وفاة 3 مواطنين، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات في فلسطين الى 27 مواطنا، كما اعلن عن تسجيل 262 إصابة جديدة، ما يرفع اجمالي أعداد المصابين إلى 5,829 شخصا حتى الآن.

كذلك سجلت الكويت وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 382 شخصا، كما سجلت 833 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 52,840 حالة حتى الآن.

فيما سجلت سلطنة عمان وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 236 شخصا، كما سجلت 1,518 إصابة جديدة، من مجموع 51,725 إصابة حتى الآن.

وسجلت الإمارات وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 328 شخصا، كما سجلت 532 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 53,577 حالة حتى الآن.

كما سجلت جيبوتي وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 56 شخصا، كما سجلت 66 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 4,955 حالة حتى الآن.

وفي المغرب سجلت 308 إصابات جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 15,079 حالة، توفي منهم 242 شخصا حتى الآن.

كما سجلت لبنان اصابة 65 شخصا، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 2,011 حالة، توفي منهم 36 شخصا حتى الآن.

كما سجلت الصومال 10 إصابات جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 3,038 حالة، توفي منهم 92 شخصا حتى الآن.

فيما سجلت تونس اصابة 10 أشخاص، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,231 حالة، توفي منهم 50 شخصاً حتى الآن.

وفي جزر القمر سجل إصابة شخص واحد، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 314 حالة، توفي منهم 7 أشخاص حتى اللحظة.