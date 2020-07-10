صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية الجمعة 10-7-2020

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الجمعة 10-7-2020، من أهم الأخبار التي يبحث عنها المواطن اللبناني في صباح كل يوم، إلى جانب فئة كبيرة من التجار ورجال الأعمال، حيث يعد صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية الشغل الشاغل للشارع اللبناني، لا سيما التذبذبات الكبيرة التي تتعرض له الليرة اللبنانية، وسنرفق لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الجمعة 10/7/2020.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الجمعة 10/7/2020

وجاء سعر الشراء 3850 كحد أدنى، والبيع بسعر 3900 حدا أقصى. وفق التسعيرة التي أعلنت عنها نقابة الصرافين اللبنانية.

وتشكل أزمة العملة أكبر تهديد لاستقرار لبنان المعتمد على الواردات منذ الحرب الأهلية التي دارت في الفترة بين 1970 و1990، في الوقت الذي تواصل فيه الليرة انخفاضها على الرغم من تعهد الرئيس ميشال عون في 16يونيو بأن يمد البنك المركزي سوق العملة بالدولارات لدعمها.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية

وتعثر لبنان في سداد ديون بالعملة الأجنبية في مارس، وعزى ذلك إلى انخفاض الاحتياطيات إلى مستوى حرج.

الجدير بالذكر أن سعر الحوالات الرسمي الذي تحدده مديرية العمليات النقدية، يطبق في كافة شركات تحويل الأموال وهي أون لاين لتحويل الأموال (OMT)، وبوب فينانس (BOB Finance) ، وكاش يونايتد (Cash United)، ومصري موني إكسبرس (MME)، وأونلاين كاش أنترناشيونال (OCI).

وتزدهر السوق السوداء في لبنان في ظل شح السيولة الدولارية لدى البنوك وشركات الصرافة، وفي ظل الفارق الكبير بين الأسعار الرسمية والموازية.

يشار إلى أن شركات الصرافة لا تصرف للبنانيين الدولار بهذا السعر إلا بشروط معينة ولسداد 4 احتياجات فقط هي سداد رواتب الخدم الأجانب وأقساط الطلاب الجامعيين خارج لبنان وأقساط المنازل وإيجار السكن للطالب خارج لبنان، بشرط تقديم المستندات الدالة على الاستحقاق.