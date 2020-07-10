أسعار صرف العملات مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 10-7-2020، والتي يبحث عنها المواطن السوري بشكل يومي ومع إطلالة كل صباح في السوق السوداء، كون أن أسعار العملات مقابل الليرة تتعرض لهزات كبيرة، بفعل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعصف بالواقع السوري، إلى جانب الأزمات المالية العالمية، حيث نقدم لكم في مقالنا أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 10/7/2020.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية السطور التالية نرصد لكم سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء والمصرف المركزي السورية اليوم الجمعة 10/7/2020

وأصبحت مطالعة أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء أو المصرف المركزي الشغل الشاغل للسوريين، في ظل تذبذب الأسعار، سواء على صعيد السوق السوداء أو على صعيد المصرف المركزي السوري.

وعلى الرغم من أن الدولة السورية اتخذت قرارات صارمة بشأن تداول الدولار في البلاد، إلا أن الدولار يظل من العملات الصعبة التي يصعب الاستغناء عنها.



ويشهد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار حالة من عدم الاستقرار نتيجة الأوضاع المأسوية التي تمر فيها الدولة السورية على الصعيد الأمني والسياسي والاقتصادي، ومواصلة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات مشددة عليها.