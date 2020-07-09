"إسرائيل": 4 وفيات و1650 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

سجلت "إسرائيل"، اليوم الخميس، 4 وفيات و1650 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 348 وفاة، وعدد المصابين إلى 34825 مصابا.

ووصفت وزارة الصحة "الإسرائيلية" الحالة الصحية لـ 122 مصابا بالخطيرة، منهم 39 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 16025 حالة.

وذكرت، ان عدد المتعافين من فيروس كورونا ارتفع إلى 18452 بعد تسجيل 137 حالة تعاف جديدة، وفقا للمعطيات الصادرة عن "الصحة الإسرائيلية".

وأظهرت إحصائية رسمية إجراء أكثر من مليون و192 ألف فحص لتشخيص الإصابات بفيروس كورونا.