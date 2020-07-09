قراءة في تغريدة الناطق العسكري لسرايا القدس "أبو حمزة".. بقلم: حسن لافي

الملثم يؤكد على تطور القدرات الصاروخية ليس فقط بالمدى ولكن بالقدرة على ايصال تلك الصواريخ إلى أماكن بعينها، بمعنى ان حرب ٢٠١٤ لم تستطع ايقاف مراكمة القوة لدى المقاومة ،بل بالعكس فشلت استراتيجية جز العشب الصهيونية الهادفة إلى القضاء على تطور قدرات المقاومة ومنعها من عملية مراكمة القوة، اضافة إلى وصول المستوى الاستراتيجي الاسرائيلي لقناعة موت فكرة الحسم العسكري الاسرائيلي تجاه المقاومة في غزة.

الملثم يحرج قادة المؤسسة العسكرية الصهيونية بأن السرايا تؤكد بلا خوف أو قلق على امتلاكها لهذه القدرات العسكرية ليلقي قوة الردع الصهيونية التي يتباهى بها الجيش الاسرائيلي وقادته في مهب رياح ارادة المقاومة على مواصلة مشروع التحرير.

أن يتحدث الملثم في ذكرى معركة البنيان المرصوص عن قرارات الضم في الضفة والاغوار، رسالة واضحة لا يعتريها سوء فهم من قبل الاحتلال، ان المقاومة في غزة موحدة على اعتبار الضم إعلان حرب، ولا يمكن للمقاومة الابتعاد عن قضايا الوطن المصيرية مهما كانت التضحيات.