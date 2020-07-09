الصحة السعودية تحذر من الرذاذ في نقل فيروس كورونا

حذرت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس، من الرذاذ كونه أحد طرق انتقال فيروس كورونا (كوفيد-19).

وسجلت المملكة العربية السعودية 3183 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما سجلت 3046 حالة تعافٍ إضافية، و41 حالة وفاة جديدة.

ووفقًا لصحيفة "عكاظ" السعودية، وصل إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة إلى 223.327 حالة، من بينها 60.131 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، ومعظمها مطمئنة، منها 2225 حالة حرجة.

ووصل إجمالي حالات التعافي إلى 161.096 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2100 حالة وفاة.

وبلغت نسبة المتعافين من إجمالي حالات الإصابة حتى الآن 72.1%، فيما بلغت نسبة الوفيات من إجمالي الإصابات 0.94%.