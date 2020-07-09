اسرائيل توجه طلبًا عاجلًا إلى امريكا بشأن ايران

كشفت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الخميس، النقاب عن طلب موجه من حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشأن جمهورية إيران.

وأوضحت القناة بأن "إسرائيل" طلبت تبكير موعد وصول طائرات شحن الوقود الأمريكية الجديدة إلى سلاح الجو الإسرائيلي.

وتحاول "إسرائيل" الإسراع في شراء طائرة شحن وقود حديثة من نوع "KC-46" التي تم تطويرها من طائرة "بوينغ" المدنية، والتي كان من المفترض أن تصل إلى "إسرائيل" خلال السنوات الأربعة المقبلة، إلا أن تل أبيب تقدمت بطلب تبكير وصول هذه الطائرات لتصل خلال العامين المقبلين.

يذكر أن أمريكا وافقت على بيع اسرائيل 990 مليون لتر من الوقود الخاص بالطائرات المقاتلة النفاثة، على أن يكون من أموال المساعدات الأمريكية السنوية والتي تقدر بـ 3 مليارات دولار.