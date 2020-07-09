رابط التسجيل لامتحان الشامل بعد قرار تمديد التسجيل

يبحث الفلسطينيون بشكل كبير عن رابط التسجيل لامتحان الشامل بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي عن تمديد التسجيل الالكتروني.

واوضحت الوزارة في بيان لها، أن التسجيل لامتحان التطبيق الشامل لعام 2020 تم تمديده حتى مساء الخميس المقبل بهدف التسهيل على الطلبة وحفاظًا على سلامتهم

.رابط التسجيل لامتحان الشامل

وطالبت الوزارة الطلبة الذين لم يتمكنوا من التسجيل في كلياتهم بسبب حالة الإغلاق التي فرضتها الحكومة في إطار مواجهة فيروس كورونا، بإمكانهم التسجيل للدورة الحالية من الامتحان من خلال الرابط www.shamel.cap.edu.ps.

وأشارت إلى أن الطلبة الذين سجلوا سابقاً في كلياتهم لا داعي لأن يسجلوا إلكترونياً.

ومن المقرر أن يعقد الجزء النظري من الامتحان يومي الاثنين والثلاثاء ( 24 - 25 /8 /2020).

ومن المقرر أن يعقد الجزء العملي أيام الأربعاء والخميس والسبت ( 26- 27- 29 / 8 /2020).