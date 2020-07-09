الصحة تعلن نتائج 53 عينة مشتبه بإصابتها بـ فيروس كورونا في غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الخميس، نتائج فحص 53 عينة جديدة مشتبه باصابتها بفيروس كورونا (كوفيد-19).

ووفقًا للوزارة فإن المختبر المركزي أجرى فحوصات لـ53 عينة مشتبه بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية دون تسجيل أية اصابات جديدة بعد ظهور النتائج والتي كانت سلبية.

فيروس كورونا في غزة

وأوضحت الصحة أن عدد العينات التي جرى فحصها منذ مطلع مارس الماضي هي 12953 جميعها سلبية باستثناء 72 حالة، وتوفيت حالة واحدة منها فقط، فيما تعافت 60 حالة، ولا تزال 11 حالة نشطة تتلقى العلاج في مشفى الصداقة التركي جنوب غزة.

وتتابع الصحة، الحالة الصحية لـ 311 مواطنا ومواطنة في ستة مراكز للحجر الصحي موزعة على مناطق مختلفة من قطاع غزة.