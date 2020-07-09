سعر الدجاج في غزة اليوم الخميس ما قصة اضراب المزارعين عن البيع؟

تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي في قطاع غزة خبرًا يفيد بأن نقابة مربي الدواجن قررت الاضراب عن بيع الدجاج في أسواق القطاع.

وتساءل النشطاء عن سبب انتشار هذا الخبر بشكل كبير جدًا على منصات التواصل لا سيما وأن غدًا هو يوم الجمعة الذي يعتبر من الأيام المقدسة والتي يفضل بها الغزيين تناول لحم الدجاج.

ووفقًا لما هو متداول فإن سبب الاضراب عن بيع الدجاج في غزة هو وصول سعر الكيلو الواحد إلى 7 شواكل فقط كما قالوا.

سعر الدجاج اليوم في غزة

ننشر لكم سعر الدجاج في غزة اليوم الخميس كما نشرته وزارة الزراعة صباح اليوم وهو على النحو التالي:

من أرض المزرعة: 7 – 7.5 شيكل

للمستهلك: 1ك = 8 – 9 شيكل

صدر: 18 – 20 شيكل

فخذ: 10 شيكل

دبوس: 12 – 13 شيكل

شيش: 18 – 20شيكل

جناح: 8 شيكل

كبدة: 15 شيكل