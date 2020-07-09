جدول: مفتاح قبول طلبة الثانوية في الجامعات الفلسطينية 2020-2021

حددت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني اليوم الخميس، مفتاح القبول في الجامعات الفلسطينية لتخصص الطب البشري وطب الاسنان والصيدلة والهندسة وتخصصات علمية وأدبية أخرى.

وأشار بيان الوزارة الذي وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، إلى الوزارة إلى أن مفتاح القبول لطلبة الثانوية العامة لعام (2020-2021) يشمل الجامعات داخل الأراضي الفلسطينية أو في خارج الأراضي الفلسطينية.

وجاء مفتاح القبول في الجامعات الفلسطينية على النحو التالي:

الطب البشري وطب الاسنان الفرع العلمي 85% الصيدلة الفرع العلمي 80% الهندسة الفرع العلمي الفرع الصناعي الفرع التكنولوجيا المعلومات 80% الحقوق الفرع العلمي الفرع الادبي الفرع الشرعي 75% تخصصات العلوم الصحية (علاج طبيعي – علاج وظيفي – تخدير – تغذية – فني اشعة – فني الاسنان – فني مختبرات طبية – بصريات) الفرع العملي 70% التمريض الفرع العلمي 70% الفرع الأدبي 80% باقي التخصصات جميع الفروع 65%



