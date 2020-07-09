ورقة بحثية: مهاجرو غزة إلى أوروبا: ما بين الحلم والواقع

تهدف هذه الورقة إلى إبراز واقع المهاجرين الفلسطينيين وتحديات الغربة في ظل الظروف الراهنة التي يوجهوها الفلسطينيون في ظل أزمات متعددة منها سياسي واقتصادي بالإضافة إلى تردي الوضع الاجتماعي كمحصلة أساسية إلى سوء الأوضاع الإنسانية، مما أضطرهم إلى ترك بلادهم في ظل ظروف معيشية صعبة لم يكن باستطاعتهم التعايش معها.

كما تسعى هذه الورقة إلى تقديم نظرة أكثر اتساعا بحيث تسلط الضوء على ظاهرة الهجرة في قطاع غزة والتي تؤكد التقارير بأنها في ازدياد مطرد ليس فقط في البحث عن الأسباب والدوافع بل بمناقشة تداعياتها على المهاجرين أنفسهم كمحاولة من الورقة أن تحيط بالمخاطر المترتبة على الهجرة من خلال تتبع واقع المهاجرين وأبرز التحديات والأزمات التي تواجههم من لحظة اتخاذهم قرار مغادرة البلاد وما سيعانوه في غربتهم من مشاق ومتاعب .

تسعى الورقة إلى تقديم توصيات أهمها إيجاد وخلق خطط وطنية تعنى بالأساس إلى تعزيز الانتماء الوطني للشباب وتعزيز مفاهيم المواطنة بالإضافة إلى خلق فرص عمل وانشاء بيئة خصبة تتناسب مع الشباب وتطلعاتهم.