سبب ارتفاع سعر الذهب في مصر بشكل مفاجئ منذ عام 2011

يتساءل الملايين من المصريين عن سبب ارتفاع سعر الذهب في مصر بشكل مفاجئ وفي لحظات فقط.

وأوضحت العديد من المواقع المتخصصة بالذهب العالمي أن سبب ارتفاع الذهب هو الارتفاعات التي تشهدها البورصات العالمية والتي ارتفعت نحو 16 دولارا، ليسجل سعر الأونصة عالميا 1811 دولار.

وفي مصر جاءت أسعار الذهب على النحو التالي:

سعر غرام الذهب عيار (24) 917 جنيها

سعر غرام الذهب عيار (21) 803 جنيها

سعر غرام الذهب عيار (18) 688 جنيها

سعر غرام الذهب عيار (14) 535 جنيها

سعر جنيه الذهب 6425 جنيها

وقال عضو شعبة الذهب في مصر أمير رزق: "إن ارتفاع أسعار الذهب عالميا، سجلت أعلى ارتفاع منذ عام 2011، وجاء ذلك في ظل مخاوف من انتشار موجة ثانية من فيروس كورونا، مما أدى إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن".

وأضاف رزق: "إن أسعار الذهب في مصر تتأثر بسعر الأونصة العالمية، وسعر الدولار، ولا يمكن التدخل فيهم من قبل التجار"".

ويعاني السوق المصري من ركود تام في حركة البيع والشراء، نتيجة لتدهور الحالة المادية للأسرة، والتي لا تسمح بشراء الذهب، فضلا عن إلغاء الأفراح والاحتفالات".