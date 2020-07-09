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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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سبب ارتفاع سعر الذهب في مصر بشكل مفاجئ منذ عام 2011

  • فلسطين اليوم - القاهرة
  • 15:47 - 09 يوليو 2020
الذهب الذهب
تقارير
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يتساءل الملايين من المصريين عن سبب ارتفاع سعر الذهب في مصر بشكل مفاجئ وفي لحظات فقط.

وأوضحت العديد من المواقع المتخصصة بالذهب العالمي أن سبب ارتفاع الذهب هو الارتفاعات التي تشهدها البورصات العالمية والتي ارتفعت نحو 16 دولارا، ليسجل سعر الأونصة عالميا 1811 دولار.

وفي مصر جاءت أسعار الذهب على النحو التالي:

  • سعر غرام الذهب عيار (24) 917 جنيها
  • سعر غرام الذهب عيار (21) 803 جنيها
  • سعر غرام الذهب عيار (18) 688 جنيها
  • سعر غرام الذهب عيار (14) 535 جنيها
  • سعر جنيه الذهب 6425 جنيها

وقال عضو شعبة الذهب في مصر أمير رزق: "إن ارتفاع أسعار الذهب عالميا، سجلت أعلى ارتفاع منذ عام 2011، وجاء ذلك في ظل مخاوف من انتشار موجة ثانية من فيروس كورونا، مما أدى إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن".

وأضاف رزق: "إن أسعار الذهب في مصر تتأثر بسعر الأونصة العالمية، وسعر الدولار، ولا يمكن التدخل فيهم من قبل التجار"".

ويعاني السوق المصري من ركود تام في حركة البيع والشراء، نتيجة لتدهور الحالة المادية للأسرة، والتي لا تسمح بشراء الذهب، فضلا عن إلغاء الأفراح والاحتفالات".

 

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