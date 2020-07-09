أبو حمزة: سرايا القدس تمتلك صواريخ تصل لكل فلسطين المحتلة بمنشآتها الحساسة

أكد أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن سرايا القدس اليوم بعد 6 سنوات من معركة البنيان المرصوص أصبحت تمتلك صواريخ تصل إلى كل فلسطين المحتلة بمرافقها ومنشآتها الحساسة.

وشدد أبو حمزة في تصريحات نشرها على موقع "تويتر" اليوم الخميس، في ذكرى معركة البنيان المرصوص، على أن السرايا اليوم أكثر عدةً وعتادًا وحضورًا في الميدان كما عَهدها أبناء شعبنا وأمتنا على الدوام.

وقال أبو حمزة: "قامت سرايا القدس خلال البنيان المرصوص على مدار واحد وخمسين يوماً بقصف غلاف غزة والمدن المحتلة الكبرى حتى وصلت نيراننا إلى مدينة نتانيا المحتلة".

وأضاف: "تمر علينا ذكرى البنيان المرصوص البطولية والتي جسدت خلالها سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية المعنى الحقيقي للوحدة الميدانية والتضحية والقتال دفاعًا عن الأرض والإنسان".

وتابع قوله: تأتي ذكرى معركة البنيان المرصوص تزامنًا مع ما يسمى قرار الضم الاستعماري الصهيوني"، مشدداً على أن سرايا القدس تتابع عن قرب كل المجريات على الأرض وأنها حاضرة بكل ما أوتيت من قوة حماية لأرضنا وشرفنا.

ووجه أبو حمزة التحية إلى أبناء شعبنا الصامد الصابر في مناطق المواجهة كافة، الذي تعرض للقهر والتنكيل وما زال يدفع الضريبة مع المقاومة ويمدها بالعزم والقوة على مواصلة طريق التحرير.