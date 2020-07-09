الولايات المتحدة تسجل 60 ألف إصابة بفيروس "كورونا"

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد المتلازمة التنفسية لمرض (كوفيد-19)، وفق وكالة "روتيرز".

وأوضحت الوكالة الدولية، أن الولايات المتحدة تعتبر الدولة الواحدة في أعلى رقم تسجيل إصابات بالفيروس في يوم واحد.

وبيّنت ان ولاية فلوريدا سجلت 10 آلاف حالة جديدة، وفي تكساس 9500 إصابة، وكاليفورنيا 8500، وشهدت الولايتان الاخيرتان أكبر عدد وفيات بسبب الوباء في يوم واحد.

وأشارت لبيانات "رويترز"، إلى ان حالات الوفيات في الولايات المتحدة أمس، لأكثر من 900 وهو أعلى مستوى منذ أوائل يونيو حزيران، مؤكدةً ارتفاع الإصابات في 42 ولاية من بين 50 ولاية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم، من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمملكة المتحدة وإيطاليا والمكسيك وفرنسا وإسبانيا، إذ بلغ إجمالي الإصابات 12 مليونًا و41 ألف حالة، فيما اقترب اعداد المتعافين 6.6 مليون، والوفيات من 550 ألفا، وفق إحصائية نشرتها جامعة (جونز هوبكنز) الامريكية.