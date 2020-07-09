حكومة الاحتلال تطلب من الولايات المتحدة تبكير وصول طائرات شحن الوقود

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي طلبت من الادارة الأمريكية تبكير موعد وصول طائرات شحن الوقود الامريكية إلى (إسرائيل).

وأوضحت القناة 12 العبرية، أن حكومة الاحتلال طلبت من الولايات المتحدة تزويدها بطائرة شحن وقود حديثة من نوع "KC-46" التي تم تطويرها من طائرة "بوينغ" المدنية.

وأشارت إلى أنه من المفترض أن تصل هذه الطائرات إلى سلاح الجوي الإسرائيلي خلال السنوات الأربعة المقبلة.

يشار إلى ان الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على بيع (إسرائيل) 990 مليون لتر من الوقود الخاص بالطائرات المقاتلة النفاثة.

وبيّنت القناة، ان (إسرائيل) اشترت الوقود من الولايات المتحدة لطائرات النفاثة من أموال المساعدات الأمريكية بقيمة 3 مليار دولار.

من جهته، قال مراسل قناة 12، نير دبوري، إن "(إسرائيل) طلبت تبكير موعد وصول طائرات شحن الوقود إليها، في إطار الاستعداد للمعركة مع إيران".