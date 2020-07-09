ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

يدخل اليوم التاسع من يوليو، ثلاثة أسرى من القدس والضفة الفلسطينية المحتلة أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد.

والأسرى هم:

الأسير عبد الناصر محمد محمود رزق (43 عامًا) من مدينة أريحا المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة قضى منه 13 عامًا بعد اعتقاله عام 2007.

الأسير يوسف زياد محمود نزال (33 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن 15 عامًا قضى منه 13 عامًا بعد اعتقاله عام 2007.

والأسير نزار عزيز سلمان زيدان (58 عامًا) من مدينة القدس المحتلة المحكوم بالسجن 37 عامًا قضى منه 18 عامًا بعد اعتقاله عام 2002.