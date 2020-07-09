القيادي شهاب: غزة عصية على الانكسار وأيدي رجالها على الزناد لا تنحرف بوصلتهم

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين داوود شهاب اليوم الخميس 9/7/2020، أن العزائم نحو القدس ستظل ماضية مهما بلغ حجم التهديد والتحدي.

وشدد شهاب في تغريدة له على "فيسبوك" في ذكرى معركة البنيان المرصوص، على أن غزة ستبقى عصيٌة على الانكسار تقف في وجه المؤامرات تلوح للقدس ببشائر الانتصار وأيدي رجالها على الزناد لا تنحرف بوصلتهم ولا تهتز إرادتهم.

وقال شهاب:" سنبقى مع الأحرار والثوار جسداً واحداً ويداً واحدةً على عدونا، والمقاومة باقية تمثل نبضنا وضميرنا وخيارنا".

وأضاف: رحم الله الذين ارتقوا وارتحلوا عن دنيانا إلى جنة ورضوان بإذن ربهم، رحم الله من ناصروا حقنا وساندونا وانتصروا لعدالة قضيتنا، رحم الله من كانوا شهود الحق والحقيقة.

وتابع شهاب:" رحلوا وتركوا لنا الوصية "لا صلح لا تفويض لا تفريط في ذرة من تراب الأرض ولا في القدس"، لافتاً إلى أن الأجيال من بعدهم تحفظ العهد والوصية.