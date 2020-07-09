إطلاق عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق في السعودية.. وترسية شركتين

أطلقت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عملية تخصيص قطاع مطاحن انتاج الدقيق في الدولة، مؤكدةً اكتمال المرجلة الأولى من عملية تحصيص الإنتاج.

وشملت عملية التخصيص طرح كامل الحصص في شركتين من أصل أربعة، لرجال مستثمرين استراتيجيين في القطاع الخاص.

وأوضح المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب، أنه تم ترسية عملية البيع للمستثمرين ذوي العروض المالية الأعلى وذلك وفق برنامج تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق.

ونشر المركز الوطني، ترسية تخصيص انتاج الدقيق داخل المملكة، والتي تضمن مسارين:

1. ترسية عملية البيع لشركة المطاحن الأولى على العرض المقدم من قبل تحالف رحى – الصافي، والبالغ 2,027,000,000 ريالاً سعوديًا، وهو العرض المالي الأعلى المقدم لهذه الشركة.

2. ترسية عملية البيع لشركة المطاحن الثالثة على العرض المقدم من قبل تحالف الراجحي – الغرير – مسافي، والبالغ 750,000,545 ريالاً سعوديًا، وهو العرض المالي الأعلى المقدم لهذه الشركة.

وأشار إلى ان سيتم إطلاق عمليه التأهيل للمرحلة الثانية والأخيرة لتخصيص انتاج الدقيق في المملكة في الوقت القريب، وهي لشركة المطاحن الثانية والرابعة.

ووفقًا لرؤية 2030، فإن يجري العمل على تحصيص مطاحن إنتاج الدقيق من القطاعات بالكامل.

في حين، تمثل عملية التخصيص الركيزة الثالثة من مبادرات وثيقة برنامج التخصيص.

وتحظى عملية تخصيص المطاحن، بإشراف ودعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المُختصة وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للتخصيص والجهات ذات العلاقة.

وفي وقت سابق، أعلنت الرياض طرح مناقصة لاستيراد القمح لتغطية الاحتياج المحلي المتزايد في المملكة، بواقع 655 ألف طن من القمح للتوريد خلال فترة يوليو- أغسطس 2020.

وقال محافظ المؤسسة العامة للحبوب م. أحمد الفارس، إن :"الكمية المطروحة في المناقصة لإنتاج الدقيق موزعة على 11 باخرة".

وأضاف ان 11 باخرة ستقوم بتفريغ الحمولة بواقع 6 بواخر لميناء جدة الإسلامي، و4 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة واحدة لميناء جازان، وفق وكالة الانباء السعودية "واس".