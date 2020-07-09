أوقاف غزة: منع العمل في مجال حج البدل لهذا الموسم

أكدت وزارة الأوقاف والشئون الدينية اليوم الخميس 9/7/2020، عدم وجود حج بدل هذا العام 1441هـ/2020م.

وبينت الوزارة أن القرار جاء وفقًا للمرسوم الملكي السعودي بشأن عدم استقبال حجاج من خارج المملكة واقتصار الحج على عدد محدود جداً في المملكة بسبب تفشي وباء كورونا.

وقالت الأوقاف :" يمنع منعاً باتاً العمل في مجال حج البدل لهذا الموسم 1441 هـــ لأي جهة كانت سواء جمعيات أو شركات أو أشخاص والجميع تحت طائلة المسئولية".

ودعت المواطنين لعدم التعاطي مع أي إعلانات بشأن حج البدل ومراجعة الأوقاف حول أي استفسار يتعلق بهذا الملف.