ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. سوا
  3. عرض الخبر

سعر الذهب اليوم في فلسطين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:59 - 09 يوليو 2020
أسعار الذهب في فلسطين أسعار الذهب في فلسطين
تقارير
جوال
مشاركة

يواصل سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 9/7/2020، ارتفاعه مقابل الشيكل والدولار الأمريكي، منذ الأسبوع الماضي.

وتحرص وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية" على نشر سعر الذهب اليوم بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي.

ونقدم إليكم سعر الذهب اليوم في فلسطين بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

ويحرص الفلسطينيون على متابعة سعر الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل والدينار.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة     شيكل                دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24     201.06 شيكل $58.29

سعر الذهب عيار 22 184.30 شيكل $53.44

اسعار الذهب عيار 21     175.93 شيكل $51.01

اسعار الذهب عيار 18     150.80 شيكل $43.72

سعر الذهب عيار 14 117.28 شيكل $34.00

سعر الذهب عيار 12 100.53 شيكل $29.15

اسعار أوقية الذهب    6,253 شيكل   $1,813

اسعار جنيه الذهب    1,407 شيكل   $408.06

اسعار كيلو الذهب    201,057 شيكل     $58,293

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24  عيار 21  عيار 18  عيار 14  عيار 12

8 يوليو   200.80  175.71  150.60  117.14  100.40

7 يوليو   198.96  174.09  149.22  116.06  99.48

6 يوليو   198.49  173.69  148.87  115.79  99.25

5 يوليو   196.13  171.62  147.10  114.41  98.07

4 يوليو   196.12  171.61  147.09  114.40  98.06

3 يوليو   196.12  171.61  147.09  114.40  98.06

2 يوليو   196.56  171.99  147.42  114.66  98.28

1 يوليو   196.73  172.15  147.55  114.76  98.37

30 يونيو  198.22  173.45  148.67  115.63  99.11

29 يونيو  196.33  171.80  147.25  114.53  98.17

 

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات