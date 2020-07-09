يواصل سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 9/7/2020، ارتفاعه مقابل الشيكل والدولار الأمريكي، منذ الأسبوع الماضي.

وتحرص وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية" على نشر سعر الذهب اليوم بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي.

ونقدم إليكم سعر الذهب اليوم في فلسطين بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

ويحرص الفلسطينيون على متابعة سعر الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل والدينار.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 201.06 شيكل $58.29

سعر الذهب عيار 22 184.30 شيكل $53.44

اسعار الذهب عيار 21 175.93 شيكل $51.01

اسعار الذهب عيار 18 150.80 شيكل $43.72

سعر الذهب عيار 14 117.28 شيكل $34.00

سعر الذهب عيار 12 100.53 شيكل $29.15

اسعار أوقية الذهب 6,253 شيكل $1,813

اسعار جنيه الذهب 1,407 شيكل $408.06

اسعار كيلو الذهب 201,057 شيكل $58,293

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

8 يوليو 200.80 175.71 150.60 117.14 100.40

7 يوليو 198.96 174.09 149.22 116.06 99.48

6 يوليو 198.49 173.69 148.87 115.79 99.25

5 يوليو 196.13 171.62 147.10 114.41 98.07

4 يوليو 196.12 171.61 147.09 114.40 98.06

3 يوليو 196.12 171.61 147.09 114.40 98.06

2 يوليو 196.56 171.99 147.42 114.66 98.28

1 يوليو 196.73 172.15 147.55 114.76 98.37

30 يونيو 198.22 173.45 148.67 115.63 99.11

29 يونيو 196.33 171.80 147.25 114.53 98.17