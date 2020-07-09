الجيش الفنزويلي يسقط طائرة تحمل رقم تسجيل امريكي

أسقطت الطائرات الفنزويلية، اليوم الخميس، طائرة مجهولة اخترقت سماء الدولة، إذ تحمل رقم تسجيل أمريكيا.

واعلن الجيش الفنزويلي، أن المقاتلات الحربية حيدت طائرة تسجل رقمًا امريكيا بعد أن رصدها في ليلة 8 يوليو،

ونشر الجيش، صورًا للطائرة بعد اسقطاها ولرقم التسجيل N339AV، حيث كانت تقوم بتهريب مخدرات.

وأشار إلى أن رقم التسجيل يعود إلى طائرة من طراز "Hawker 800" خاصة بتكلفة 2 مليون دولار، ونفذت قبل الحادث تحليقًا في أجواء المكسيك من ولاية تولوكا إلى جزيرة كوسوميل.

الشهر الماضي، أبلغت وزارة الدفاع عن حادث مماثل في غرب البلاد، لطائرة تم إسقاطها كانت تستخدم من قبل تجار المخدرات.

يشار إلى أن الرئيس الفنزويلي، نيمكولاس مادورو، قد وافق على قانون عام 2013، يقضي بموجبه اسقاط أي طائرة من مافيا المخدرات، تحلق فوق ارضي الدولة، بشكل غير قانوني.