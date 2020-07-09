"كورونا حول العالم": الإصابات تتخطى حاجز الـ12 مليون

سجلت آخر إحصاءات "فيروس كورونا" اليوم الخميس 9/7/2020، ارتفاعاً على مستوى العالم ليبلغ 549036 وفاة، فيما تخطى عدد الإصابات اليوم 12 مليون إصابة.

وبحسب موقع الإحصاء العالمي (وورلدميترز) فقد بلغ عدد حالات الشفاء 6 ملايين و 990744 حالة.

هذا ولا تزال الولايات المتحدة الأميركية تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات، حيث تجاوزت الإصابات 3 ملايين.

ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ مليونين و982 ألفا و900 حالة بزيادة 50304 حالات عن الحصر السابق، وقالت إن عدد الوفيات ارتفع 932 إلى 131065 حالة.