قناة عبرية تكشف تفاصيل تعرض مروحية "كوخافي" للخطر

كشفت قناة 12 العبرية، اليوم الخميس، تفاصيل تعرض طائرة رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي "أفيف كوخافي" إلى عطل فني في المحركين، أثناء تحليقها وسط فلسطين المحتلة.

وأوضحت القناة، أنّ أحد محركات المروحية توقف عن العمل، خلال رحلة اعتيادية لـ"كوخافي" بعد اقلاعها من مبنى "الكنيست".

وبيّنت أن الطيارين أوقفوا عمل محرك الطائرة الثانية بالخطأ، ما جعل الطائرة تنحدر حتى ارتفاع 30 مترًا عن سطح الأرض، مشيرةً إلى ان الحادث لم يوقع إصابات، وأن ملف التحقيق مستمر.

وذكرت أن الطيارين المناوبين أخطأوا في عملية التشغيل، وأوقفوا عمل المحرك الوحيد الذي يقي عاملاً، وبعد أن بدأت المروحية بالنزول باتجاه الأرض، وعلى مسافة 30 متراً؛ تمكنوا من تشغيل المحرك الصحيح.

واعتبر الناطق باسم جيش الاحتلال، حادث توقف محركين الطائرة بالـ"خطير".

وقال: إنه "في الأسبوع الماضي، هبطت مروحية في معسكر في وسط البلاد بعد خلل فني، وأن المروحية التي قامت برحلة نقل كان على متنها رئيس الأركان هبطت بسلام في المعسكر، واستدعيت مروحية أخرى للموقع قامت بالمهمة بكاملها".