برشلونة يهزم إسبانيول ويرسله للدرجة الثانية

إنتهت المباراة التي جمعت فريق برشلونة مع ضيفه إسبانيول، في ديربي إقليم كاتالونيا، ضمن الجولة الـ 35 من بطولة الدوري الإسباني، بفوز برشلونة بنتيجة "1-0".

بهذا الفوز يرفع برشلونة رصيده إلى 76 نقطة، ليقلص الفارق مع ريال مدريد المتصدر إلى نقطة واحدة مؤقتا، فيما تجمد رصيد إسبانيول عند 24 نقطة في المركز الأخير، ليتأكد هبوطه للدرجة الثانية.

كاد فريق إسبانيول أن يفتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة، بكرة إمباربا التي تصدى لها حارس برشلونة تير شتيجن، ورد برشلونة بتسديدة من ميسي عبر ركلة حرة، كانت قريبة من المرمى.

وفي الدقيقة 25 كان أصحاب الأرض قريبين جداً من الهدف بإنفراد من لويس سواريز بعد تمريرة من أنطوان جريزمان، ولكن مدافع إسبانيول أنقذ الكرة في اللحظة الأخيرة، وحولها إلى ركلة ركنية.

وأنقذ دييجو لوبيز حارس إسبانيول كرة خطيرة أخرى لبرشلونة عن طريق سواريز في الدقيقة 33، ثم كاد إسبانيول أن يسجل بكرة خطيرة جداً من فيلا ضربت في بيكيه فردها شتيجن، ثم سددها فيلا من جديد، لتضرب القائم الأيسر وتخرج.

ومع بداية الشوط الثاني حصلت حالتي طرد في صفوف الفريقين، حيث طرد البديل أنسو فاتي من جانب برشلونة في الدقيقة الـ 50، وطرد بول لوزانو من جانب إسبانيول في الدقيقة 53.

ونجح برشلونة في الوصول للشباك في الدقيقة 56، بعد محاولة من ميسي ضربت في المدافع، لتتهيأ إلى لويس سواريز الذي تابعها في المرمى بإقتدار.

وكاد برشلونة أن يضيف الهدف الثاني بمحاولة رائعة من ميسي، بتسديدة على الطائر بعد كرة رفعها له سيرجي روبرتو، ولكن الحارس دييجو لوبيز تصدى للكرة ببراعة.