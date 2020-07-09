ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

يرفع عدد الوفيات لـ25 حالة: وفاة خمسيني من قرية حجة بقلقيلية بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:11 - 09 يوليو 2020
وفاة حالات كورونا وفاة حالات كورونا
تقارير
جوال
مشاركة

أعلنت وزارة الصحة بالضفة المحتلة اليوم الخميس 9/7/2020، وفاة مواطنين خمسيني من قلقيلية بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أن مواطن (٥٩ عاماً) من قرية حجة بقلقيلية توفي في المستشفى العسكري بنابلس متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الوفيات بالفيروس في فلسطين إلى ٢٥ حالة.

وفي التحديث الأخير الصادر عن وزارة الصحة حول الحالة الوبائية في فلسطين- فيروس كورونا، يبلغ عدد الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة 21 حالة، وجميعها تتلقى العلاجات حسب البروتوكول الفلسطيني، بينها 5 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي، والحالات موزعة على النحو التالي: (9 محافظة الخليل، 1 مريض محافظة نابلس، 8 محافظة بيت لحم، 3 في هوغوتشافيز بمحافظة رام الله والبيرة).

كما يبلغ عدد الحالات النشطة الكلي: 4876، فيما بلغ عدد حالات التعافي: 668.

الأكثر مشاهدة

متعلقات