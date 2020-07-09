يرفع عدد الوفيات لـ25 حالة: وفاة خمسيني من قرية حجة بقلقيلية بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة بالضفة المحتلة اليوم الخميس 9/7/2020، وفاة مواطنين خمسيني من قلقيلية بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أن مواطن (٥٩ عاماً) من قرية حجة بقلقيلية توفي في المستشفى العسكري بنابلس متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الوفيات بالفيروس في فلسطين إلى ٢٥ حالة.

وفي التحديث الأخير الصادر عن وزارة الصحة حول الحالة الوبائية في فلسطين- فيروس كورونا، يبلغ عدد الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة 21 حالة، وجميعها تتلقى العلاجات حسب البروتوكول الفلسطيني، بينها 5 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي، والحالات موزعة على النحو التالي: (9 محافظة الخليل، 1 مريض محافظة نابلس، 8 محافظة بيت لحم، 3 في هوغوتشافيز بمحافظة رام الله والبيرة).

كما يبلغ عدد الحالات النشطة الكلي: 4876، فيما بلغ عدد حالات التعافي: 668.