يشهد سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 9-7-2020 مقابل الليرة السورية ارتفاعًا ملحوظًا في كل من العاصمة دمشق ومحافظة حلب، بينما شهد ارتفاعًا أعلى في منطقة ادلب.

ويحظى سعر الدولار في سوريا على اهمية كبيرة جدًا لدى الملايين من السوريين لا سيما التجار والمستثمرين نظرًا لمعاملات المالية التجارية التي يتم التعامل بها بالدولار الأمريكي لا سيما التجارة الخارجية.

وللدولار في سوريا وفي دول أخرى كلبنان وفلسطين سعرين مختلفين أحدهما سعر المصرف لمركزي والأخر سعر السوق السوداء بينما تختلف أيضًا الأسعار من منطقة إلى أخرى.

ويهتم السوريون لأسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية في هذه الأيام بعد تطبيق قانون قيصر الامريكي "بفرض عقوبات على الاقتصاد السوري.

وتدهورت قيمة الليرة السورية مقابل الدولار كثيرًا خلال السنوات الماضية لا سيما بعد عام 2011 حيث الحرب الداخلية في الجمهورية السورية.

سعر الدولار في سوريا اليوم

وتسببت الحرب الداخلية في سوريا إلى تدهور قيمة الليرة مقابل العملات الأجنبية الأخرى لا سيما الدولار الامريكي، حيث وصلت أرقامًا قياسية لم تصلها من قبل.

وسجل سعر صرف الدولار في دمشق اليوم الخميس وفقًا لموقع الليرة اليوم على منصة الفيسبوك الاجتماعية ارتفاعاً في سعر الصرف بنسبة 4.35%.

حيث ارتفع سعر شراء الدولار الأمريكي إلى 2330 والمبيع إلى 2400 ليرة للدولار الواحد.

أما مصرف سورية المركزي فقد حافظ في نشراته على سعر صرف ثابت قدره 1256 ليرة للدولار الواحد.

وفي تصريح للخبير الاقتصادي والباحث لدى "تشاتام هاوس"، زكي محشي قال لوكالة فرانس برس أن المصرف المركزي "يحاول تقليل الفجوة بين (سعر) السوق الرسمي والسوق السوداء".

وأوضح أن المصرف المركزي يحاول تشجيع الناس على استخدام القنوات الرسمية للتصريف من أجل تقليل الفجوة.