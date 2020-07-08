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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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مصر تحدد موعدًا نهائيًا حول سد النهضة وتؤكد لن نتهاون

  • فلسطين اليوم - القاهرة
  • 22:23 - 08 يوليو 2020
سد النهضة الاثيوبي سد النهضة الاثيوبي
تقارير
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حدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري المصري محمد السباعي، اليوم الأربعاء، موعدًا نهائيًا للتفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة حال عدم ظهور أي متغيرات جديدة.

وأوضح السباعي أن الموعد الرسمي لإنهاء مفاوضات سد النهضة هو الأحد المقبل (12-7-2020) حال عدم ظهور متغير جديد.

وأكد السباعي، أن أزمة "سد النهضة" قضية أمن قومي، ولن تتهاون فيها الدولة المصرية لأنها تحملت الكثير، قائلًا: "المفاوض المصري تحمل كثيرا خلال أكثر من 10 سنوات في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي".

وأضاف السباعي: "هناك نقاط خلافية جوهرية بين الدول الثلاث بشأن الإجراءات الفنية والقانونية لسد النهضة"، مشددًا على أن إثيوبيا ليست لديها رغبة حقيقية حتى الآن في الوصول إلى نقاط توافق بشأن سد النهضة".

وشدد مسؤول وزارة الري على أن مياه النيل تمثل لمصر "حياة ووجودا لملايين المواطنين".

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