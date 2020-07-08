عضو في الكنيست: لا تُعيدوا جثمان الغرابلي لغزة قبل تحقيق هذا الشرط

طالب عضو الكنيست الإسرائيلي بتسلائيل سموتريش مساء اليوم الأربعاء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب بيني غانتس بعدم السماح بإعادة جثمـان الشهيد الأسير سعـدي الغرابـلي إلى قطاع غزة.

وأكد النائب الإسرائيلي، على ضرورة عدم اعادة جثمان الأسير الغرابلي إلى غزة حتى يتم اعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى المقاومة "هدار جولدن وشاول أورون".

يذكر أن الأسير سعدي الغرابلي استشهد في سجون الاحتلال الاسرائيلي يوم أمس الثلاثاء (7-7-2020) بعد معاناة طويلة مع المرض، بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمدة من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية.