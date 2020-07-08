تنويه مهم من شركة كهرباء غزة لمحافظة الشمال

أصدرت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة مساء اليوم الأربعاء تنويهًا مهمًا للمشتركين في محافظة الشمال.

وأوضحت الشركة في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، أنه سيتم فصل كافة الخطوط الاسرائيلية "جباليا - بيت لاهيا - البحر" المغذية للمحافظة بسبب اعمال صيانة ستقوم بها شركة الكهرباء الاسرائيلية داخل الأراضي المحتلة.

وستبدأ أعمال الصيانة مساء اليوم من الساعة 23:00وحتى السادسة صباح غدًا الخميس.

ودعت الشركة جميع المشتركين لاتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة على أن يتم تعويض العجز قدر الامكان من خطوط المحيطة.