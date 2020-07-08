وفاة إسرائيليتين واصابة 1289 شخصًا بفيروس كورونا في "إسرائيل"

سجلت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء حالتي وفاة و1289 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفع عدد الوفيات في إسرائيل بسبب كورونا إلى 344 حالة وفاة، وعدد المصابين بلغ 33175 مصابا.

ووفقا للمعطيات الصادرة عن "صحة الاحتلال"، وصفت الحالة الصحية لـ 113 مصابا بالخطيرة، منهم 39 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

فيما تبلغ عدد الحالات النشطة 14516 حالة، في حين ارتفع عدد المتعافين إلى 18315 بعد تسجيل 123 حالة تعاف جديدة.

ووفقًا لموقع القناة العبرية السابعة، فإن غانتس سيبقى في العزل لمدة أسبوع بعد مخالطة مصابين.