الاحتلال يلغي مناورة عسكرية كبيرة لهذا السبب

ألغى جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مساء اليوم الأربعاء مناورة عسكرية كبيرة تحاكي شن حرب على قطاع غزة.

ومن المقرر أن تبدأ المناورة العسكرية بداية شهر سبتمبر باستدعاء الآلاف من جنود الاحتياط لاختبار قدرة الجيش على الانتقال من وضع الروتين إلى وضع الحرب وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرنوت".

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية، أن سبب الغاء الجيش للمناورة العسكرية الكبيرة، مشاكل في توفير الميزانية الخاصة بجيش الحرب.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي مناوراته العسكرية الكبيرة التي تحاكي شن حرب على قطاع غزة أو على الجبهة الشمالية ضد حزب الله اللبناني.