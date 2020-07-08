علماء في غزة يؤكدون أن مخطط الضم جريمة تستوجب توحيد جهود الأمة

عقد مجمع الخلفاء الراشدين الدعوي "المجمع الدعوي" والدائرة الدعوية في حركة المجاهدين الفلسطينية ورشة دعوية بعنوان "دور علماء و دعاة المسلمين في التصدي لمشروع الضم الاستعماري وصفقة القرن"

وشارك في الورشة عدداً من العلماء والدعاة من الجماعات الدعوية العاملة في غزة.

وأكد المجتمعون على أن فلسطين أرض اسلامية عربية فلسطينية من بحرها إلى نهرها ولن يغير هويتها او انتماءها الاسلامي والعربي أي قوة أو تآمر أو محاولات لطمس الهوية ومصادرة الأراضي.

واتفق المجتمعون على أن صفقة القرن او خطة الضم جريمة تستهدف الأمة كلها في دينها وعقيدتها ومقدساتها وأن مجابهة ومواجهة هذه الجريمة هو واجب شرعي على كل مسلم.

وشدد العلماء على ضرورة تجريم التطبيع مع هذا الكيان بكافة اشكاله ومحاولة البغض تسويق الوجه الحسن لدولة الكيان هو جريمة بحق المسجد الأقصى وبحق تضحيات ابناء شعبنا.

ودعا علماء فلسطين، جميع علماء الأمة للوقوف صفاً واحداً الى جانب حقوق شعبنا الفلسطيني المكلوم وتحريم وتجريم التعاطي مع هذه الصفقة أو الخطة بكافة أشكاله وأن التنازل عن حبة تراب من فلسطين لهذا العدو الصهيوني حرام لا يبرره عذر.

كما دعا العلماء، أبناء الشعب الفلسطيني إلى نبذ الخلاف ورص الصفوف والوحدة الحقيقية القائمة على الشراكة الحقيقية لأن تمتين الجبهة الداخلية يعتبر من أهم الواجبات في هذا الوقت لمجابهة ومواجهة العدوان الصهيو امريكي الجديد.

كما أكد العلماء على ضرورة التفاف الامة حول المقاومة الفلسطينية ودعمها في حربها مع الكيان الصهيوني وهذه الجريمة لن تمر بإذن الله ما دام المجاهدون في فلسطين قابضون على الزناد وما دام ضمير أبناء الأمة حياً.

















