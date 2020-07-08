تردد قناة bein sports  "بي ان سبورت" الرياضية 2020

تردد قناة bein sports "بين سبورت" الرياضية 2020، حيث يهتم شريحة كبيرة الأشخاص والمتابعين بمشاهدة قنوات بيي سبورت، والتي تهتم كافة الأخبار الرياضية الهامة على الصعيد العربي والدولي، لكبار الأندية الرياضية.

وتركز قناة bein sports الاخبارية في التغطية على مباريات كرة القدم الدولية والعربية، أبرزها مباريات الدوري الاسباني والألماني والفرنسي والعربي، من خلال عرض الانتقالات الخاصة بالاعبين وترتيب الأندية.

بالاضافة لتغطية الحية والمباشرة لجميع الفعاليات الرياضية في مختلف الدول العالمية لحظة بلحظة عبر شبكة مراسلين منتشرة في كافة أنحاء العالم.

تردد قناة بين سبورت الإخبارية bein sports news 2020:-

القمر الصناعي نايل سات 12604

باستقطاب أفقي

معدل ترميز 27500

معامل تصحيح خطأ 2/3

عبر تردد 11054

استقطاب عمودي

معدل ترميز27500

معامل تصحيح خطأ 2/3

عبر تردد 11013

استقطاب عمودي

معدل ترميز 27500

معامل تصحيح خطأ 2/3.