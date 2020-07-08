حساب المواطن يعلن عن موعد صرف الأموال للمستفيدين لشهر يوليو والاستعلام عن طريق الهوية

أعلن حساب المواطن السعودية عن إيداع الدفعة الجديدة لشهر يوليو الحالي، وعن موعد صرفها، وطريقة الاستعلام عنها عن طريق الهوية، ومن المقرر أن يودع برنامج حساب المواطن في تاريخ 9 يوليو، الخميس المقبل، بدلاً من يوم الجمعة.

وعلق حساب المواطن أمس، التسجيل للمستفيدين الجدد، كما أجرى البرنامج تعديلات جديدة على الطلبات المقدمة، موضحًا عبر موقعه الالكتروني، ان تعيين تلك التعديلات، جاء من أجل الحصول على دعم من البرنامج الذي يستفيد منه ملايين المواطنين داخل المملكة السعودية.

ويلزم حساب المواطن الأفراد المستقلين، بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه 18عامًا ما يزيد، وذلك في إطار التأكيد للحصول على الدفعة الجديدة من الإيداع.

ودعا برنامج حساب المواطنين المستفيدين إلى ضرورة رفع الإثباتات التالية (عقد إيجار موحد من منصة إيجار- صك ملكية السكن- مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية)، وذلك لضمان استمرارية الاستفادة من الإيداع.

ونبهت إلى أن مهلة رفع الاثباتات إلى تاريخ العاشر من شهر يونيو المقبل، للأفراد المستقلين لتعديل.

ويوم العاشر من يونيو الماضي، فقد أودع حساب المواطن حوالي 1.7 مليار ريال لدعم المستفيدين.

وبلغت نسبة المستفيدين من الحساب من الدفعة (31) 78%، وبلغ عددهم 12 مليون مستفيد وتابع.

وكان حساب المواطن قد اعلن، ان اجمال التعويضات بأثر رجعي عن الدفعات السابقة بلغت 27 مليون ريال.

75 مليار ريال سعودي إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 31 لشهر يونيوhttps://t.co/Av1gpHBf7n pic.twitter.com/Hw6UpN41A7 — سلطان القحطاني (@SpokesmanCa) June 10, 2020

خطوات فتح حساب جديد بحساب المواطن:

- أولًا: الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

- ثانيًا: اضغط على أيقونة «تفاصيل» ثم اختر «تحديث البيانات».

- ثالثًا: أكمل الخطوات بعد أن تضغط على أيقونة «التالي».

- رابعاً: قم بتسجيل جميع البيانات، التي يتطلب منك إدخالها (المعلومات الشخصية، العنوان، معلومات التابعين، معلومات الدخل الشهري، بيانات الحسابات البنكية).

اختر خيار التعهد على صحة البيانات، ثم الحفظ، ثم الضغط على إرسال، وبهذا يتم إرسال بياناتك بشكل محدث.

وفي حالة استبدال مستند بآخر، احذف المستند القديم، ثم اختر إدخال مستند جديد عبر رابط البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، برقم الهوية الوطنية.

ويعد برنامج حساب المواطن مقدم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة السعودية وذلك لرفع رواتب المواطنين التي تقل عن الحد الأدنى.

الاستعلام في حساب المواطن عن طريق الهوية :

ويمكن الحصول على هذه المبالغ عن طريق التسجيل في الموقع على منصة بوابة حساب المواطن على الموقع الالكتروني (اضغط هنا).

بمجرد الدخول على الموقع الالكتروني، يمكنك لأي فرض التسجيل في حساب المواطن وتقديم المستندات اللازمة.

وبعد أن يدرس حساب المواطن الهيئة الاهلية للمواطن ترسل له بالقبول ويتم الحصول على الدعم في الشهر التالي والقدامى يمكنهم تحديث بياناتهم من خلال الدخول على الموقع ايضًا وتحديث البيانات وإضافة المستجدات إن وجدت.

خطوات إضافة التابعين إلى "حساب المواطن" في السعودية:

وأعلن برنامج حساب المواطن انه بإمكان رب الأسرة إضافة التابعين له على حسابه من خلال الدخول إلى "التطبيق"، صحيفة "عاجل" السعودية.

وفي التطبيق، يمكن اختيار "تفاصيل الطلب- بيانات التابعين" لإضافتهم ثم الضغط على أيقونة حفظ

ويمكن تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر جوجل (اضغط هنا).