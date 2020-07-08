قوات الاحتلال تقطع عشرات أشجار الزيتون شرق سلفيت

أقدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الأربعاء، على تقطيع وتكسير لعشرات أشجار الزيتون في أراضي ياسوف شرق سلفيت.

وقال المزارع محمد مصلح وهو احد أصحاب هذه الاراضي ": أن جرافات الاحتلال وبحراسة الجيش الاسرائيلي قامت بتقطيع أكثر من 200 شجرة زيتون مثمرة تتراوح أعمارها ما بين 20_50 عام، في المنطقة الشمالية من القرية، وتعرف المنطقة "بالشجارة".

وأضاف مصلح لوسائل محلية، "أن هذه الأراضي تعود ملكيتها لنا ولأولاد أعمامي من عائلة مصلح، وأنه لم يتم تسليم أية مواطن إخطار بالأعمال التي يقوم بها الاحتلال، من تقطيع وتكسير وتخريب لأشجار الزيتون.

وأشار مصلح أن حسب المعلومات التي يتداولها البعض، أن تقطيع الاشجار يأتي تمهيدا لإقامة شارع احتلالي، وان المنطقة حسب تخطيط الاحتلال انها لحرم الشارع.





