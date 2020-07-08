أسهل طريقة عمل المعكرونة بالدجاج والخضار.. إليك أبرز مكوناتها وخطوات اعدادها   

طريقة عمل المعكرونة بالدجاج والخضار، وتعتبر الوجبة من أفضل المأكولات التي تكون بين الاطباق على مائدة الإفطار، إذ حققت الوجبة صيتًا كبيرًا بين الناس، لاسيما في الدول العربية، حيثُ تتميز بطعمها اللذيذ والشهي.

فيما تتواجد مكونات المعكرونة بالدجاج والخضار في معظم المطابخ والمحالات التجارية والأسواق، كما أن طريق اعدادها سهلة وبسيطة للغاية.

ولقد وفرنا لكم أبرز مكونات ومقادير المعكرونة بالدجاج والخضار في هذه المقالة، وبالنسبة لخطوات أعداد الوجبة، فقد وضعناها بعد المكونات.

أبرز مكونات المعكرونة بالدجاج والخضار:

معكرونة : 350 غراماً (النوع المفضل)

- صدر الدجاج : 500 غراماً (مقطّع إلى شرائح رفيعة)

- الفطر : كوب (طازج)

- فليفلة ملونة : كوب

- بودرة الثوم : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : حسب الرغبة

- الفلفل الأبيض : ربع ملعقة صغيرة

- صلصة الصويا : 2 ملعقة كبيرة

- الخردل : ملعقة صغيرة

- جبن موزاريلا : كوب (للوجه)

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم، مقطّع إلى شرائح)

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- مرق دجاج : ملعقة كبيرة (بودرة)

- طحين : ملعقة كبيرة

- زيت الذرة : 2 ملعقة كبيرة

- الجزر : 1 حبة (كبير الحجم، مبشور)

- البروكولي : نصف كوب (مسلوق ومصفّى)

- كريمة الطبخ : 2 كوب

- ماء ساخن : كوب ونصف

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- جوزة الطيب : ربع ملعقة صغيرة

خطوات اعداد وجبة المعكرونة بالدجاج والخضار:

أولاً: الخطوة الأولى ثم بسلق المكرونة في قدر من الماء المغلي المملّح، وصفيها واتركيها جانباً، في قدر، ذوّبي الزبدة مع الزيت ثمّ شوحي البصل مع رشة فلفل أسود وملح حتى يذبل.

ثانيًا: أضف شرائح الدجاج مع التقليب، ثم أضف الخردل وصلصة الصويا واخلطي حتى ينضج الدجاج.

ثالثًا: ثم قم بوضع نكّه بالفلفل الأبيض والثوم البودرة ثم اخلطي المكونات مع بعضها، أضف الفطر والفليفلة الملونة والبروكولي والجزر وشوحيها لدقائق مع الدجاج.

رابعًا: أضف مرق الدجاج والدقيق وقلبي جيداً، ثم اسكب الماء الساخن واتركي الخليط على النار لمدة 7 دقائق حتى يغلي، ثم بهري بجوزة الطيب والفلفل الأسود.

خامسًا: اسكب الكريمة واتركي الخليط على النار لدقائق حتى يغلي من جديد، وثم ضع المكرونة المسلوقة في طبق زجاج مقاوم للحرارة، متوسط الحجم.

خامسًا: في الخطوة الأخيرة قم بسكب خليط الدجاج والكريمة، ثم أدخل الطبق إلى فرن محمّى على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة، ثم اخرجيها وانثري الجبن وافتحي الشواية واتركيها لمدة 4 دقائق.

ونتمنى لكم طعامًا هنيئًا.

طريقة عمل المعكرونة بالدجاج، حيثُ تعتبر وجبة المعكرونة بصدور الدجاج من الوجبات الشهيرة والحاضرة دومًا في بيوت السكان خاصة بالدول العربية، إذ يتميز طعمها بأنه شهي ولذيذ للغاية.

طريقة عمل المعكرونة بالدجاج

وتعتبر طريقة عمل المعكرونة بالدجاج، سهلة وبسيطة للغاية، في حين يترتب على صانع الوجبة توفير مكونات الوجبة، مع اتباع خطوات التحضير وهو ما وفرناه في هذه المقالة الرائعة.

وانتشرت وجبة المعكرونة بالدجاج، بصورة رهيبة جدًا في الفترة الاخيرة، حيثُ سجل موقع جوجل ارتفاعًا على طلب الحصول على طريقة عمل الوجبة.

وحرصت وكالة فلسطين اليوم على وضع مكونات المعكرونة بالدجاج، التي تتوفي في معظم المطابخ والاسواق، وخطوات تحضيرها في المنزل، كما ستبقى الوكالة توفر لحضراتكم طريقة أعداد أشهى المأكولات والمشروبات المختلفة.

مكونات المعكرونة بالدجاج:

كيلو من المكرونة (من النوع المفضل).

نصف كيلو من صدور الدجاج.

بصلة مفرومة ذات حجم متوسط.

كريمة للطبخ.

كوب من مياه المكرونة المسلوقة.

ملعقة من زيت الزيتون أو أي نوع من أنواع الزيوت المفضلة.

القليل من الملح.

ثلاث فصوص من الثوم (مفرومة جيدًا).

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

ثمرتان من الطماطم مقطعتان قطعًا صغيرة.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

القليل من الفلفل الأسود.

طريقة عمل المعكرونة بالدجاج (خطوات):

أولاً: في الخطوة الاولى من إعداد الوجبة، يترتب على الصانع سلق المكرونة بشكل مناسب وعلى حسب التعليمات المدونة على العبوة، ثم قم بتصفية المعكرونة من المياه، مع الاحتفاظ بكوب من مياه السلق جانبًا لإعادة استخدامه مرة أخرى.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من الخطوة الاولى، نتأتي للخطوة التالية: على المُعدّ أن يقطع صدور الدجاج إلى قطع صغيرة متساوية الحجم تقريبًا، مع إضافة الملح والفلفل الأسود والبابريكا لتتبيلها بشكل جيد، ثم يوضع وعاء عميق على نار عالية، ويتم تسخين الزيت فيه لمدة لا تقل عن ثلاث دقائق تقريبًا.

ثالثًا: قم بإضافة الدجاج إلى الزيت ويقلب جيدًا على الجانبين لمدة دقيقتين إلى أن يتغير لونه، ثم أضف البصل إلى الدجاج ويقلب المزيج ويٌترك على النار لمدة دقيقتين.

رابعًا: وبعدها الخطوة السابقة، قم بإضافة الثوم ويُترك المزيج مرة أخرى لمدة دقيقتين إضافيتين.

خامسًا، ثم أضف طلصة الطماطم وقلبها مع الخليط، واتركه يُطهى لمدة دقيقة أخرى تقريبًا، وبعدها تضاف الكريمة والمكرونة ويترك المزيج ليغلي مع إضافة الملح والفلفل الأسود المتبقي.

سادسًا: وفي الخطوة الاخيرة، قم بإضافة المعكرونة المسلوقة إلى الخليط السابق وتقلب جيدًا وتُترك لمدة دقيقتين على نار هادئة مع المكونات الأخرى، وبعد ذلك يتم تقديمها في وعاء وتصبح جاهزة للأكل.