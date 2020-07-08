إغلاق محالات تجارية واحتجاز مركبات ومواطنين لعدم الالتزام بشروط السلامة

أغلقت الشرطة، اليوم الأربعاء، 121 محلا تجاريا واحتجزت 55 مركبة وأوقفت 13 شخصاً لعدم الالتزام بحالة الطوارئ وقرار الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة إنها نفذت جولات تفقدية في محافظات جنين وطوباس ونابلس وقلقيلية للتأكد من ضمان تنفيذ تعليمات الحكومة والمحافظين الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة.

وأشارت إلى أنها أغلقت 45 محلاً تجارياً وألقت القبض على 4 أشخاص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ وضبطت 3 مركبات ودراجة تبين بعد الفحص أنها غير قانونية في محافظة جنين، كما أغلقت 15 محلا تجاريا وأوقفت 5 أشخاص في محافظة طوباس، وأغلقت 40 محلا تجاريا وحجزت 40 مركبة في محافظة نابلس، وأغلقت 21 محلا تجاريا وضبطت 11 مركبة وأوقفت 4 أشخاص في محافظة قلقيلية.

وناشدت الشرطة المواطنين في مختلف المحافظات الالتزام بمنازلهم وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى من أجل الحفاظ على سلامتهم والسلامة العامة.