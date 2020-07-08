أغلى صفقة تشهدها كرة القدم بقيمة نصف مليار دولار

أكدت صحيفة بريطانية، اليوم الأربعاء، أن اللاعب الامريكي باتريك ماهوميز، وقع على عقد يقضي بموجبه تمديد عقده مع فريق "كنساس سيتي تشيفس" الأمريكي لكرة القدم، بنصف مليار دولار.

وأوضحت صحيفة "اندبندنت"، أن تمديد ماهوميز(20 عامًا) قبل يومين، تجاوز كافة الصفقات التي يبرمها أغلى لاعبي كرم القدم، فيما تبلغ مدة العقد بين الطرفين 10 سنوات، على أن ينتهي في عام 2031.

وبدوره، قال رئيس نادي "ستي تشيفس" كلارك هانت، إن "أداء اللاعب باتريك تطور كثيرا منذ انضمامه إلى الفريق".

وأضاف أن اللاعب أصبحت واحدًا من أكثر اللاعبين غزارة في العمل".

وأشارت الصحيفة، إلى أن باتريك سيحصل على مبلغ صاف طوال سنوات العقد يصل إلى 503 مليون دولار.

يشار إلى ان نادي " كنساس سيتي تشيفس" ينافس في الدوري الأميركي، وتحديدًا في القسم الغربي منه.

وكان اللاعب البرازيلي نيمار، قد وصلت تكاليف انتقاله من برشلونة إلى باريس سان جرمان قبل ثلاثة سنوات، بقيمة مليار دولار، وبموجب الاتفاق فإن أكثر من 200 مليون دولار منها كان قيمة الشرط الجزائي الذي يجب دفعه عند فسخ العقد.