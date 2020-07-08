محمد رمضان يقلب متابعيه على "تويتر" بارتدائه ساعة سعرها 275 ألف دولار ونظارة باهضة الثمن

تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على صورة نشرها الفنان المصري محمد رمضان عبر حسابه "انستغرام" الرقيمة، ويظهر فيها بإطلالة جديدة مع قطع مجوهرات جديدة وغالية الثمن.

وتظهر صور محمد رمضان، وهو يرتدي ساعة من توقيع علامة الساعات والمجوهرات Patek Philippe، المصنوعة من الذهب الأبيض، ما لفت إعجاب متابعيه، ودفعهم للتفاعل معها عبر المنصات الرقمية.

وتبين الصورة ايضُا، أن الساعة الذهبية مرصعة بعدد ماسات يصل إلى 903 وأن سعرها يبلغ 275 ألف دولار أميركي.

وأشار الفنان المصري، إلى انه سيطلق قريبًا اغنية موسومة بعنوان "تيك توك"، بالتعاون مع "الدي جاي الإسباني سوبر ساكو".

وإلى ذلك، نشر محمد رمضان صورة ثانية وهو يرتدي قميصاً مزيناً بنقشات متعددة الألوان مع سروال أبيض وحزام باللون نفسه موقع من علامة Gucci، وبنظارات فريدة.

كما ويمكن شراء القميص من أحد المتاجر بسعر يصل إلى 665 دولاراً.

حساب shady zizo علق على صورة محمد رمضان قائلاً "جاب بدلة خلف الدهشورى منين".

الناشط Ahmed بارك للفنان وكتب: يستاهل الأسطورة محمد رمضان.. نجم كسح الساحة بكل ثقه ونجاح اشتغل ع نفسه بنفسه.. انت نجم كبيير".

اما حساب الادب العالمي غرد خارج السرب، ووجه رسالة "قاسية" لجمهور محمد رمضان وفيها جاء: "جمهور معفن حاسدينه على ساعه؟.. تركوا الفنان ومسيرته وركزوا ع الساعة ! عالم فقر".

الناشط rezq دعا للفنان بأن "ربنا يزيدك كمان وكمان لعلك تشبع مع إني شايفها حاجة مستحيلة موضوع الشبع دا بالنسبالك".

حساب تابعني اتابعك وصف المشهد وقال :" يتكلمون عن محمد رمضان وعن ساعته ما يدرون أنها هديه من الأحمق اللي يوزع ساعات في السعودية".

الناشط hotep علق على صورة محمد رمضان:" احنا الفراعنة ملوك أفريقيا معروفين".

يشار إلى أن المصري محمد رمضان احدث ضجة كبيرة بين متابعه في أقطار الوطن العربي بعدما اصدر فيديو اغنية عن "فيروس كورونا"، والتي جاء فيها الفنان وهو مرتدي قفازات شبيهة بأخرى مرصعة بالماس اشتهر بها النجم العالمي الراحل مايكل جاكسون.

وذكر أحد المتاجر الإلكترونية أن ثمن القفازات لا يقل عن 30 دولاراً، ولا يزيد عن 50 دولاراً أميركياً.

جمهزر معفن حاسدينه على ساعه ؟

تركوا الفنان ومسيرته وركزوا ع الساعه! عالم فقر#محمد_رمضان — الأدب العالي (@RomanceLiberty) July 7, 2020

يستاهل الاسطوره #محمد_رمضان ...

نجم كسح الساحه بكل ثقه ونجاح اشتغل ع نفسه بنفسه

انت نجم كبيييير ???????????? — ᴀʜᴍᴀᴅ♪̠ (@al555__) July 7, 2020

ربنا يزيدك كمان وكمان لعلك تشبع مع إني شايفها حاجة مستحيلة موضوع الشبع دا بالنسبالك#محمد_رمضان — Rezq (@iamrezq) July 7, 2020

يتكلمون عن #محمد_رمضان وعن ساعته مايدرون أنها هديه من الأحمق اللي يوزع ساعات في السعودية pic.twitter.com/UXe5mp1h6c — تابعني اتابعك (@brhoom2000dh) July 7, 2020