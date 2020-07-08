إثيوبيا: ارتفاع قتلى اعمال العنف إلى 239 شخصًا

ارتفعت اليوم الأربعاء، حصّيلة قتلى أعمال العنف في إثيوبيا إلى 239 قتيلاً، منذُ ان وقعت الأسبوع المنصرم، حسبما أوردته وكالة "فرانس برس".

وأوضحت الوكالة الدولية تقلاً عن مفوض الشرطة في أوروميا، انه من بين القتلى تسعة ضباط الشرطة وخمسة من أفراد الميليشيات و215 مدنيا.

وأعلنت الشرطة الاثيوبية، الأسبوع الماضي، مقتل عشرة اشخاص في اديس ابابا، إثر اندلاع اعمال عنف، جراء قتل مسلحين مجهولين الاثنين، ناشط وفنان إثيوبي في العاصمة.

من جهته، أدان رئيس وزراء اثيوبيا آبي أحمد، عملية قتل الناشط والفنان.

وتعهد أحمد، بتقديم الجناة إلى العدالة، متهمًا جهات خارجية بالضلوع في الحادثة.