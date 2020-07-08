الاحتلال يقطع الكهرباء عن مدينة يعبد في جنين

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قطعت التيار الكهربائي عن 19 بدلة وقرية وخربة في يعبد جنوب غرب جنين شمال الضفة المحتلة.

وأوضح رئيس بلدية يعبد أمجد عطاطرة، أن الاحتلال قطع التيار الكهربائي عن منطقة امتياز هيئة كهرباء مدينة يعبد، منذُ الساعة الثانية عشر ظهرًا، بدعوى "تراكم الديون".

وأكد عطاطرة، أنه لا صحة لهذه الادعاءات، وأن البلدية وهيئة كهرباء يعبد تمتلك كافة الأوراق الرسمية التي تفند ادعاءات الاحتلال.

وفي السياق، قال رئيس هيئة كهرباء يعبد محمد أبو بكر، إن "هيئة الكهرباء تسدد قيمة فاتورة الكهرباء بشكل شهري لصالح الشركة الإسرائيلية المزودة ليعبد، ولا ديون".

وأضاف أبو بكر، ان حكومة الاحتلال تحاول إيجاد قنوات بديلة من خلال التواصل مع بعض رؤساء الهيئات المحلية، لاسيما بعد قرار القيادة الفلسطينية بوقف الاتفاقيات مع الاحتلال منها: التنسيق الأمني.