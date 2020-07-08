الصحة بغزة: الطواقم الطبية تفحص 8 عينات ولا إصابات بـ"كورونا" جديدة

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، أن طواقمها الوقائية أجرت ثماني عينات جديدة للتأكد من خلو الأشخاص من الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، مؤكدةً عدم تسجيل إصابات جديدة.

وأوضحت الصحة بغزة في تقريرها اليومي حول مستجدات (كوفيد-19)، أن اجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة بلغت 12.972عينة، منها 12.900 عينة سلبية و72 عينة إيجابية.

وأشارت إلى أنه ابتداءً من تاريخ 15/3/2020 يتم عمل حجر إلزامي لكل العائدين عبر المعابر في مراكز الحجر الخاص، كما تم انهاء الحجر للعديد من العائدين وفق السياسة المقرة من وزارة الصحة.

وأكد تقرير وزارة الصحة، أن عدد الحالات المؤكدة 72 حالة، منذُ ظهور أول إصابة في غزة مارس الماضي، فيما بلغ عدد الحالات التي شفيت 75 حالة، و14 حالة بحالة نشطة، إضافة إلى حالة وفاة لسيدة سبعينية.

وللإطلاع على التقرير اليومي حول آخر مستجدات مرض (كوفيد-19) في غزة، (اضغط هنا).